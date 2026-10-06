"Хочет меня убить": мать погибшего военного просит защиты от старшего сына

По данным соцсетей, в Междуреченске мать погибшего военного просит о помощи. Женщина рассказала о личной трагедии в одном из городских сообществ.

По её словам, старший сын второй раз устраивает в её квартире погром. Накануне дебошир пришёл в ночное время и начал всё крушить: разбил рамки с фотографиями погибшего военного, разбросал вещи, покрывала, шторы, разбил посуду.

По словам женщины, старший сын требовал деньги – выплаты, которые женщина получила от Минобороны после гибели младшего сына.

Пенсионерка отчаянно жалуется, что дважды вызывала полицию, но они не выгнали дебошира, потому что он там прописан. Хотя по словам женщины, он не живет в доме 20 лет.

Женщина боится за свою жизнь и обращается в видеозаписи к людям, чтобы придать данный инцидент огласке.

– Куда мне деваться? Он хочет меня убить, – комментирует видеозапись отчаянная мать.

В комментариях кузбассовцы сочувствуют женщине. Они поддерживают её и возмущаются поведением сына.