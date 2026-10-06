Кадровые изменения в управлении Кемеровским отделением ПАО Сбербанк

Карьеру в Сбере Александр начал в 2011 году в должности клиентского менеджера отдела продаж крупнейшему бизнесу Западно-Уральского банка. В 2016 году он перешел в Коми отделение, где возглавил сегмент крупного и среднего бизнеса, а последние шесть лет занимал должность заместителя управляющего. До прихода в Сбер Александр уже имел опыт работы на руководящих позициях в розничном направлении других коммерческих банков.

Александр постоянно развивает свою экспертизу: он завершил программы Сбербанк Мини-МВА и Сбербанк 2020 в СберУниверситете, а также прошел интенсив в "Школе 21".

В 2025 году под его руководством команда реализовала крупнейший образовательный проект совместно со СберУниверситетом и клиентом – нефтесервисной компанией. В 2026 году команда Коми отделения вошла в ТОП-1 Северо-Западного банка по выполнению планов внедрения GenAI, а доля рынка ипотечного финансирования жилья в регионе достигла 100%.

Валерий Белозёров, управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк: