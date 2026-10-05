В Кемерове подросток из детдома на Южном сбежал на Радугу

Воспитанник социального учреждения, которое находится на Южном в Кемерове, более двух дней скрывался от всех. Парня в итоге нашли на Радуге, сообщает в понедельник областное МВД.

– Сегодня около 18:00 сотрудник уголовного розыска <...> проверяя места возможного появления подростка, обнаружил его в кафе быстрого питания в Рудничном районе, – сказали в полиции.

Никто ничего незаконного с беглецом не сделал. Стражи порядка сообщили о местонахождении юноши законным представителям.

Напомним, о пропаже парня сообщила 3 октября педагог соцучреждения, указав, что воспитанник днём пошёл гулять и не вернулся. Полицейские бросились его искать, опросили круг знакомых и родственников, проверили места его возможного появления, обследовали улицы.