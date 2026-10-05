В излюбленном месте кемеровских детей кипит ремонт – что уже сделано

Обновление семейного парка "Антошка" ещё в самом разгаре, там заканчивают ливневую канализацию, которая защитит парк от подтоплений во время дождей, рассказал в понедельник глава города Дмитрий Анисимов.

Также готова разбивка по всем будущим площадкам, готовятся основания.

– Подрядчик готовит основания и завозит песок и щебень, чтобы плотно укрепить нижние слои грунта. Это необходимо, чтобы новая тротуарная плитка легла идеально ровно и служила долго, – сказал мэр.

Рабочие монтируют сети электроснабжения и готовятся устанавливать закладные детали под новые фонари.

В этом году завершится первый этап реконструкции "Антошки", на следующий строительный сезон запланирован второй. После этого парк должен органично вписаться в единый пешеходный маршрут вдоль Искитимки.

Напомним, по контракту подрядчик до 31 октября 2026 года должен обновить пешеходные зоны и укрепить берег Искитимки, устроить новую ливнёвку. На контракт выделено 130 млн рублей. Второй этап, на котором установят новое освещение и малые архитектурные формы, намечен на 2027-2028 годы.