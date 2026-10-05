Работа за компьютером сжигает сотни калорий – аналитики удивили расчетами

Компания "Стахановец" подсчитала, сколько энергии тратит человек во время набора текста. С результатами исследования ознакомилась "Газета.Ru".

В расчетах использовали метаболический эквивалент – MET. Для набора текста этот показатель составляет около 1,3 MET. У сотрудника весом 70 кг печать на клавиатуре требует примерно 91 ккал в час. Для сравнения, за час сна организм расходует около 54 ккал, чтения – 84, письма от руки – 98, медленной ходьбы – 296, а бега – 548 ккал.

Если сотрудник активно печатает около шести часов за рабочий день, суммарные энергозатраты составят примерно 546 ккал.

– Важная оговорка: если бы он просто лежал, организм все равно потратил бы около 420 ккал за то же время. Чистая прибавка от печати составляет примерно 126 ккал. За 5 рабочих дней выходит около 2730 ккал. Теоретически это эквивалент 350 граммов жира, но на практике организм компенсирует нагрузку: в нерабочее время сотрудник часто двигается меньше, – отмечают в исследовании.

Отдельно ученые оценили энергозатраты при умственной работе. Мозг составляет около 2% массы тела, но в обычных условиях потребляет значительную долю энергии организма. При интенсивной умственной нагрузке дополнительные траты, по приведенным оценкам, могут достигать 25 ккал в час.