Один пришел с кашлем — слег весь коллектив: врач назвал 5 мер, которые спасут в тесном офисе

Знакомый сценарий заражения всего коллектива от одного коллеги в сезон респираторных инфекций особенно опасен в закрытых помещениях при тесном контакте, сообщает NewsNN со ссылкой на интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Терапевт Артём Абраамян рассказал, какие меры действительно снижают риск заражения.

– Респираторные вирусы передаются преимущественно с частицами, которые выделяются при дыхании, разговоре, кашле и чихании. Чем ближе контакт и чем хуже вентиляция, тем выше вероятность инфицирования, – пояснил специалист.

Выбрать одну "самую эффективную" защиту нельзя. Проветривание снижает концентрацию инфекционных частиц, дистанция сокращает тесный контакт, а хорошо прилегающая маска создаёт дополнительный барьер. Гигиена рук важна после прикосновения к общим поверхностям и перед тем, как человек касается лица.

Компенсировать близость с кашляющим коллегой горстью витаминов врач не советует: дополнительный приём препаратов без установленного дефицита не даёт автоматической защиты от ОРВИ. Гораздо важнее сочетать доказанные меры – вакцинацию, полноценный сон, рациональное питание, гигиену рук и чистый воздух в помещениях.