Тонны подозрительной рыбы нашли под Ростовом - что происходит

В Семикаракорском районе предприниматель оформил документы на 10,7 тонны живой рыбы, не указав её происхождение. Нарушение выявили специалисты регионального управления Россельхознадзора во время мониторинга системы "Меркурий", сообщает издание Rostov Gazeta.

В сопроводительных данных отсутствовала информация о том, где рыбу выловили или вырастили. Фактически путь продукции от места рождения до прилавка остался неизвестен, а в ведомстве подчёркивают: такая рыба может быть опасной для потребителей.

"Меркурий" – электронная система Россельхознадзора, через которую оформляются ветеринарные документы на продукцию животного происхождения. Каждая партия получает цифровой паспорт с данными о том, откуда она пришла и куда направлена. Это позволяет при вспышке болезни или обнаружении нелегальной поставки быстро найти источник и изъять опасную продукцию из магазинов.

Предпринимателю уже объяснили, как правильно оформлять документы. Информацию о нарушении передали в областное управление ветеринарии. Если бизнесмена снова поймают на подобном нарушении, ему грозит штраф или ограничение работы предприятия.