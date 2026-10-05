Россияне получат доступ к данным продавцов на маркетплейсах – подробности

С 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике, который закрепляет дополнительные правила защиты покупателей. Об этом "Газете.Ru" рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

По его словам, теперь в карточке товара или магазина должны быть указаны сведения о продавце, в том числе ИНН. Для товаров, которые требуют обязательной сертификации или маркировки, также должны отображаться соответствующие документы и сведения.

Эксперт добавил, что по ИНН покупатель сможет дополнительно проверить продавца в открытых реестрах ФНС.

Еще одно важное изменение касается претензий. Если с купленным товаром возникли проблемы, искать контакты продавца где-то отдельно не придется – обратиться к нему можно непосредственно через интерфейс маркетплейса.

– Площадка обязана дать техническую возможность направить претензию прямо в интерфейсе – в заказе или карточке, – пояснил Дурдыев.

Через тот же канал покупатель сможет потребовать обмен товара, устранение недостатков или возврат денег. Если доставкой занималась сама площадка, обратную отправку товара также организуют через маркетплейс, в том числе через пункт выдачи, подчеркнул президент ассоциации.

При обнаружении недостатков покупателю нужно обратиться к продавцу через чат и оформить заявку на возврат. Решение по ней принимает продавец. Если договориться не удалось, к ситуации может подключиться поддержка маркетплейса. В частности, специалисты могут проверить, не был ли товар поврежден на складе или в пункте выдачи. Если подтвердится вина самой площадки, стоимость товара компенсируют за ее счет, рассказал специалист.

При этом Дурдыев отметил, что для покупателей не все изменится кардинально. Многие крупные маркетплейсы уже использовали подобные механизмы, однако теперь привычные способы взаимодействия получают законодательное закрепление и становятся общими правилами для рынка.

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