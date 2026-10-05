Кемеровский стадион вот-вот откроется : что уже сделано

Как сообщает администрация Кемерова, на обновляемом легкоатлетическом стадионе на улице Ворошилова укладывают финишное покрытие. Работы идут в Ленинском районе города.
В ведомстве отметили, что модернизация открытого стадиона – это второй этап большого проекта. До этого в порядок привели основное здание легкоатлетического манежа имени В.И. Иваненко.
Сегодня на объекте сделано почти всё. Специалисты разобрали старое, выровняли основание, сделали тротуары и поставили трибуны для зрителей. Кроме того, на стадионе появились инженерные системы. Сюда провели электричество, поставили фонари, смонтировали экран и проложили новую ливневку, которая отводит воду.
Сейчас рабочие наносят верхний слой резинового покрытия. Закончить хотят на следующей неделе. Потом начнут размечать дорожки и ставить специальное легкоатлетическое оборудование. Его ждут со дня на день. С новым оснащением стадион сможет принимать турниры высокого уровня.
– В спортивном комплексе занимаются 768 ребятишек, также здесь тренируются студенты спортфака КемГУ. Для кого-то из них это первые шаги в профессиональный спорт, – пояснил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Когда объект официально введут в эксплуатацию, комплекс откроется для тренировок легкоатлетов, сдачи норм ГТО и больших городских соревнований.