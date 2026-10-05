Погода продолжит кошмарить кузбассовцев во вторник – чего ждать

По данным Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 6 октября, ночью в Кемерове похолодает до +3,+5°C, днём воздух прогреется до +11,+13°C. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с с порывами до 18 м/с. Ожидается дождь.

В целом по Кузбассу ночью +1,+6°C, днём +9,+14°C. В некоторых районах прогнозируются небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер при порывах разгонится до штормовых значений 20 м/с. Кроме того, высок риск пожаров.

– 6 октября 2026 года местами по Кемеровской области сохраняется высокая пожароопасность, – сообщает гидрометцентр.

Напомним, на понедельник экстренные службы объявили штормовое предупреждение: ветер может усилиться вплоть до 24 м/с. Синоптики также предупреждали о дождях. Кемеровчане утром в понедельник уже столкнулись с сильным ветром.