Мокрый снег и штормовой ветер закошмарят Кузбасс – надвигается погодный ужас

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 5 октября, в Кемерове будет +9,+11°C, днём +14,+16°C. Ветер при порывах усилится до 20 м/с. Ожидаются небольшие и умеренные дожди.

В целом по региону предстоящей ночью градусник покажет +6,+11°C, местами до +16°C, днём +12,+17°C. Порывы ветра достигнут 19-24 м/с – при такой скорости возможны разрушения, кузбассовцам нужно проявить осторожность. Также пройдут дожди.

Несмотря на осадки, высок риск пожаров: в Кемеровском, Крапивинском, Тисульском округах сохраняется высокая пожароопасность (4 класса).

По данным Западно-Сибирского УГМС, во вторник температуры будут колебаться от +1,+6°C ночью до +8,+13°C днём. Прогнозируются дожди и порывы ветра до 17 м/с.

В среду ночью 0,+5°C, днём +3,+8°C. Ожидаются обильные дожди, в том числе с мокрым снегом. Ветер при порывах разгонится до 18 м/с.