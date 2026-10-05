"Аж деревья трещат": погодный апокалипсис накрыл Кемерово

Настоящий погодный апокалипсис накрыл областную столицу сегодня, 5 октября. В редакцию VSE42.RU обратилась местная жительница. Она рассказала, что сейчас творится за окном и на улицах города.

По словам кемеровчанки, порывы ветра настолько сильные, что приходится буквально держаться на ногах. Деревья гнутся под напором стихии, а их ветки трещат от мощных порывов.

– Аж деревья трещат, жутковато, – поделилась женщина.

Темное небо и бешеный ветер превратили привычные городские улицы в довольно тревожную картину. Кемеровчане уже почувствовали на себе, что предупреждение синоптиков и спасателей было не зря.

Напомним, ранее МЧС предупреждало кузбассовцев о жутком ветре с порывами до 24 м/с. Также редакция VSE42 писала о том, что синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погоды в регионе.