Стихия атакует Кузбасс: МЧС предупредило кузбассовцев о страшном

Как сообщает МЧС Кузбасса, на регион надвигается шторм. По данным ведомства, скорость ветра днём 5 октября составит 10–15 м/с, местами порывы достигнут 19–24 м/с.

При такой скорости ветра возможны разрушения – кузбассовцам стоит проявить осторожность. Спасатели просят не пренебрегать предупреждениями о погодных явлениях и напоминают, что номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Напомним, ранее VSE42 сообщал, что мокрый снег и штормовой ветер закошмарят Кузбасс.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 5 октября, в Кемерове будет +9,+11°C, днём +14,+16°C. Ветер при порывах усилится до 20 м/с. Ожидаются небольшие и умеренные дожди.