Из школы XIX века – в купеческий дом: как кузбасский священник по крупицам спасает историю Сибири

"Идентичный Кемерово" продолжает исследовать, из чего складывается уникальный характер города и региона. На этот раз участники проекта обратились к повседневной истории сибиряков – вещам, которые ещё несколько поколений назад были частью обычного дома, а сегодня помогают понять уклад жизни, привычки и традиции людей. За живой историей команда отправилась в посёлок "Журавлёвы горы", где находится частный дом-музей "Сибирский купец". Экскурсию для гостей провёл основатель и хранитель музея, протоиерей Александр Демченко, который десятилетиями собирает предметы сибирского быта, старинную мебель, книги, одежду и иконы.
История музея начинается со здания, которое само по себе тоже является экспонатом. В его основе лежит деревянный сруб школы 1896 года. Когда старинное здание оказалось под угрозой уничтожения, Александр Демченко буквально спас его. Он разобрал сруб, перевёз в "Журавлёвы горы" и на этой основе построил дом по типу купеческой усадьбы. Старые окна удалось сохранить и отреставрировать, а резные наличники отец Александр годами собирал по кузбасским деревням.
Внутри пространство разделено на несколько уровней, и на каждом воссоздана своя атмосфера. На нижнем, хозяйственном этаже собраны предметы сурового крестьянского быта: массивные инструменты, маслобойки, коромысла, утюги и прялки. Выше расположилась уютная чайная для общения и приёма гостей. Ещё выше находится горница – жилая часть дома, где мастерски воссоздан интерьер позапрошлого века. Здесь Александр Демченко собрал мебель XIX века, включая предметы из старых купеческих домов Томска. Один из самых удивительных экспонатов – огромный дубовый шифоньер 1837 года. Несмотря на внушительные размеры, он полностью разбирается без единого гвоздя: его стенки и двери вставляются в специальные пазы и фиксируются навершием. Здесь же висят картины и стоят старинные часы, некоторые из которых до сих пор исправно идут.
Отдельно отец Александр собирает свидетельства духовной жизни Сибири: иконы XVIII–XX веков, редкие старообрядческие образы, богослужебные предметы и старинные книги. В доме воссоздана даже домашняя молитвенная комната. Отец Александр объясняет, что в старину такие помещения устраивали во многих домах. Семья собиралась там каждый день, а чтобы отслужить литургию или совершить таинства, хозяева приглашали священника.
Экскурсия завершилась в трапезной, где отец Александр угостил участников проекта простой сибирской едой: картошкой в мундире, приготовленной в настоящей русской печи, и ароматным чаем из самовара. Это душевное застолье стало логичным продолжением знакомства с прошлым региона. Именно его уникальный культурный код уже несколько лет по крупицам исследует проект "Идентичный Кемерово". Общаясь с тысячами горожан и экспертов, команда собирает истории и воспоминания, из которых складывается современная Модель идентичности города. Одна из её ключевых черт – удивительный баланс между суровым, сибирским характером тяжёлого труда и медитативной, искренней душевностью.