Из школы XIX века – в купеческий дом: как кузбасский священник по крупицам спасает историю Сибири

"Идентичный Кемерово" продолжает исследовать, из чего складывается уникальный характер города и региона. На этот раз участники проекта обратились к повседневной истории сибиряков – вещам, которые ещё несколько поколений назад были частью обычного дома, а сегодня помогают понять уклад жизни, привычки и традиции людей. За живой историей команда отправилась в посёлок "Журавлёвы горы", где находится частный дом-музей "Сибирский купец". Экскурсию для гостей провёл основатель и хранитель музея, протоиерей Александр Демченко, который десятилетиями собирает предметы сибирского быта, старинную мебель, книги, одежду и иконы.

История музея начинается со здания, которое само по себе тоже является экспонатом. В его основе лежит деревянный сруб школы 1896 года. Когда старинное здание оказалось под угрозой уничтожения, Александр Демченко буквально спас его. Он разобрал сруб, перевёз в "Журавлёвы горы" и на этой основе построил дом по типу купеческой усадьбы. Старые окна удалось сохранить и отреставрировать, а резные наличники отец Александр годами собирал по кузбасским деревням.