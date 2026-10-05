Сварите туалетную бумагу с сахаром – и забудьте о тараканах: простой рецепт от вредителей

Тараканы в многоквартирном доме способны быстро превратиться в проблему для нескольких квартир сразу. При этом использовать сильнодействующие средства готовы не все – особенно если дома есть маленькие дети, аллергики или животные. В таких случаях на помощь приходят народные способы борьбы с вредителями.

Один из необычных вариантов – приманка на основе вареной туалетной бумаги, сахара, уксуса и жидкого мыла. Простым рецептом поделились в ИА SevastopolMedia.

Для основы берут около 50 сантиметров белой туалетной бумаги, рвут ее на небольшие кусочки и складывают в кастрюлю. Бумагу заливают водой и прогревают на слабом огне, периодически помешивая, пока масса не превратится в кашицу.

После этого ее снимают с плиты и остужают. В остывшую массу добавляют три столовые ложки сахара и размешивают до полного растворения. Затем вливают в нее столовую ложку уксуса и чайную ложку жидкого мыла. Смесь перемешивают до получения густой массы, напоминающей клейстер.

Готовую приманку раскладывают по небольшим емкостям, например по крышкам от бутылок, и расставляют их по местам, где чаще всего появляются вредители. Обновляют такую приманку каждый три дня.