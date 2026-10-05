Машинка портит белье после стирки: проверить нужно лишь одно место – там куча грязи

Белая простыня после стирки становится серой, на черных джинсах появляются разводы, а из барабана тянет неприятным запахом? Не спешите винить стиральную машину. По словам эксперта по домоводству Марины Жуковой, чаще проблема скрывается там, куда владельцы техники заглядывают крайне редко.

Внутри стиральной машины постепенно скапливаются остатки порошка, ворс, жир и грязь. Особенно много их может оказаться в резиновой манжете, лотке для моющих средств и сливном фильтре. В итоге белье во время стирки контактирует с тем, что давно должно было оказаться в мусорке.

– Я однажды зацепилась ногтем за черноту в резинке машинки – и поняла, откуда берутся серые разводы. Теперь раз в месяц протираю резинку содовым раствором и запускаю холостой цикл с лимонной кислотой, – рассказала специалист.

Порошок тоже может быть виноват

Еще одна распространенная ошибка – выбор моющего средства. Эксперт советует обращать внимание на состав порошка и наличие энзимов.

Протеазы помогают расщеплять белковые загрязнения, в том числе следы крови и травы. Липазы работают с жиром и косметикой, амилазы – с соусами и крахмалом. Целлюлазы помогают сохранять внешний вид ткани и уменьшать образование катышков.

Если средство содержит липазы и амилазы, оно может эффективнее справляться с жирными и пищевыми загрязнениями даже при температуре 40 °C.

Барабан нельзя забивать под завязку

Многие загружают машинку практически до отказа, но в таком случае вещам просто не хватает пространства для нормальной стирки.

Повседневную одежду можно стирать на подходящей для смешанных тканей программе при 40 °C. Для плотных вещей и отдельных видов одежды лучше выбирать режим в соответствии с рекомендациями производителя. Джинсы и постельное белье стоит стирать на подходящих для них программах.

Вещи с молниями и крючками перед стиркой лучше застегнуть и вывернуть наизнанку. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.