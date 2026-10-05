Нырнул в бассейне - слёг на неделю: Роспотребнадзор Кузбасса назвал страшную опасность для детей

В Кузбассе предупредили об опасности, которая подстерегает детей в воде. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

Речь об энтеровирусных инфекциях. По данным ведомства, это целая группа острых заболеваний, которые вызывают разные вирусы. Они очень заразны – подхватить их может человек любого возраста. Но особенно уязвимы дети.

Источник инфекции – больной человек или тот, у кого болезнь проходит без симптомов. Вирусы попадают в организм при контакте с заболевшим, через грязную воду, немытые руки и предметы.

Болезнь может проявляться по-разному. Чаще всего поднимается температура, во рту появляется сыпь, а на ладонях, стопах и теле – высыпания. Бывает и серозный менингит, проблемы с дыханием, расстройство желудка.

Чтобы защитить себя и детей, врачи советуют простые вещи:

Пить только безопасную воду – кипячёную или в фабричной упаковке;

Напоминать детям мыть руки;

Покупать продукты в проверенных местах;

Тщательно мыть фрукты, ягоды и овощи, которые не будут варить или жарить.

Для купания лучше выбирать бассейны, где воду обеззараживают и следят за качеством.

– Не допускать во время купания в бассейнах заглатывание воды, особенно детьми, – отметили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

Если у ребёнка появились любые признаки болезни – температура, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головная боль или жидкий стул, – в школу, детский сад и другие места, где много людей, идти нельзя. Нужно сразу обратиться к врачу.

А ведь купальный сезон в Кузбассе и без того не задался. Ранее VSE42.RU сообщал, что Роспотребнадзор нашёл нарушения в воде целого ряда водоёмов региона.