Общество

Как позвать кошку, если она игнорирует кличку – 3 звука, которые сработают мгновенно

Ветеринар назвала владельцам питомцев три звука, на которые точно откликнется кошка.

Кошка может не реагировать на собственное имя, но мгновенно примчаться на шуршание пакета из соседней комнаты. Некоторые звуки напрямую связаны с природными инстинктами питомца и поэтому привлекают его внимание гораздо сильнее привычного обращения хозяина.

Эксперты выделяют три группы звуков, которые особенно сильно действуют на кошек. Они связаны с охотой, едой и заботой о потомстве, пишет ИА Stavropol.Media.

Писк потенциальной добычи

Мелкие животные, на которых кошки охотятся в природе, издают писк и другие звуки в диапазоне 2–10 килогерц – именно на эту частоту "настроено" кошачье ухо.

Услышав его, питомец поворачивает голову, прислушивается, напрягает уши и начинает искать источник звука. Такая реакция связана с охотничьим поведением.

Шуршание пакета

Для многих домашних кошек этот звук давно стал своеобразным сигналом еды. Если шуршание регулярно сопровождает кормление или получение лакомства, питомец быстро запоминает связь между шумом и возможной едой.

Поэтому кошка способна прибежать даже на звук пустого пакета: сначала она проверит знакомый сигнал, а уже потом разберется, есть ли там что-нибудь вкусное.

– Инстинкт самосохранения диктует: лучше проверить, чем пропустить потенциальную еду, – объясняет ветеринар Анна Белова.

Писк котенка

Еще один сильный раздражитель – жалобный писк котенка. Такой звук способен привлечь внимание даже взрослой кошки, у которой нет собственного потомства.

Питомец может начать искать источник, принюхиваться, беспокоиться или мяукать в ответ. В некоторых случаях кошка, наоборот, напрягается и прячется, воспринимая звук как сигнал возможной угрозы.

Плач маленького ребенка частично может напоминать кошкам по характеристикам писк котенка. Поэтому некоторые питомцы проявляют интерес к плачущему малышу и подходят проверить, что происходит.

Фото: VSE42.RU
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