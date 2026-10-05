Как позвать кошку, если она игнорирует кличку – 3 звука, которые сработают мгновенно

Кошка может не реагировать на собственное имя, но мгновенно примчаться на шуршание пакета из соседней комнаты. Некоторые звуки напрямую связаны с природными инстинктами питомца и поэтому привлекают его внимание гораздо сильнее привычного обращения хозяина.

Эксперты выделяют три группы звуков, которые особенно сильно действуют на кошек. Они связаны с охотой, едой и заботой о потомстве, пишет ИА Stavropol.Media.

Писк потенциальной добычи

Мелкие животные, на которых кошки охотятся в природе, издают писк и другие звуки в диапазоне 2–10 килогерц – именно на эту частоту "настроено" кошачье ухо.

Услышав его, питомец поворачивает голову, прислушивается, напрягает уши и начинает искать источник звука. Такая реакция связана с охотничьим поведением.

Шуршание пакета

Для многих домашних кошек этот звук давно стал своеобразным сигналом еды. Если шуршание регулярно сопровождает кормление или получение лакомства, питомец быстро запоминает связь между шумом и возможной едой.

Поэтому кошка способна прибежать даже на звук пустого пакета: сначала она проверит знакомый сигнал, а уже потом разберется, есть ли там что-нибудь вкусное.

– Инстинкт самосохранения диктует: лучше проверить, чем пропустить потенциальную еду, – объясняет ветеринар Анна Белова.

Писк котенка

Еще один сильный раздражитель – жалобный писк котенка. Такой звук способен привлечь внимание даже взрослой кошки, у которой нет собственного потомства.

Питомец может начать искать источник, принюхиваться, беспокоиться или мяукать в ответ. В некоторых случаях кошка, наоборот, напрягается и прячется, воспринимая звук как сигнал возможной угрозы.

Плач маленького ребенка частично может напоминать кошкам по характеристикам писк котенка. Поэтому некоторые питомцы проявляют интерес к плачущему малышу и подходят проверить, что происходит.