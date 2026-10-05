Такое имя дают только любимцам: 15 самых редких и красивых кличек для собак

Шарик, Бобик и Тузик уже давно стали привычной классикой. Если хочется, чтобы кличка маленького питомца была такой же яркой, как его характер, можно выбрать более редкий и короткий вариант.

Эксперты "Большой энциклопедии про кошек и собак" предлагают несколько необычных кличек для собак, которые редко услышишь на прогулке.

Для мальчиков

Активному и энергичному псу может подойти Нокс, веселому и общительному – Руни, а игривому малышу – Зеф. Для спокойного питомца можно выбрать имя Таро.

Любопытному и хитрому непоседе подойдет Фокс – короткая кличка, которую легко запомнить и произнести.

Для девочек

Для маленькой любимицы можно выбрать нежное имя Айви. Среди других вариантов – Ника, Луми, Эйра и Юна.

По словам специалистов, такие короткие клички удобно произносить, а подобрать подходящую можно с учетом характера собаки: Луми подойдет спокойной и ласковой питомице, а Юна – дружелюбной собаке, которая любит находиться рядом с хозяином.

Универсальные клички

Есть и имена, которые подойдут собаке любого пола. Тори – универсальный вариант. Мико – для подвижного питомца. Кай – короткая кличка, которую легко выкрикнуть на прогулке. Рэй – лаконичный вариант для собаки с ярким характером. Зуми – подходящее имя для энергичного непоседы.

Специалисты советуют не выбирать слишком сложные слова, которые в итоге все равно придется сокращать. Кроме того, кличка не должна быть похожа на основные команды, чтобы питомец не путался во время дрессировки. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.