Ноутбук постоянно на зарядке – готовьтесь к замене батареи: мастер раскрыл правду

Постоянно держать ноутбук подключенным к зарядке и месяцами поддерживать 100% заряда может ускорять износ аккумулятора. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал мастер по ремонту компьютеров Никита Зинченко.

Современные ноутбуки после достижения 100% заряда могут переходить на питание непосредственно от блока питания, не задействуя аккумулятор. Однако в некоторых моделях батарея продолжает получать небольшой ток, чтобы поддерживать максимальный уровень заряда.

Именно длительное нахождение на 100% может ускорять деградацию аккумуляторных ячеек.

При этом постоянно отключать ноутбук от сети во время серьезной нагрузки необязательно. При работе с ресурсоемкими программами специалист, наоборот, рекомендует оставлять устройство подключенным к питанию.

Понять, что аккумулятор начал заметно изнашиваться, можно и без специального оборудования. По словам Зинченко, главный признак – существенно сократившееся время автономной работы. Если раньше ноутбук несколько часов работал без розетки, а теперь разряжается гораздо быстрее при той же нагрузке, батарея, вероятно, потеряла часть емкости.

Отдельное внимание стоит обратить на нагрев. Сильное повышение температуры во время зарядки, особенно когда компьютер почти не нагружен, может указывать на проблемы с системой охлаждения.