Владимир Путин: Люди голосовали за свою страну

Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко

– Хочу повторить ещё раз: и высокая явка, и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов. Люди голосовали за свою страну, за Россию, показали решимость бороться за Родину и за наше будущее – именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной Думе, – подчеркнул Президент РФ.

Владимир Путин выразил уверенность, что "Единая Россия", как и прежде, будет следовать демократическим принципам, выстраивая диалог с коллегами из других фракций.

Ответсекретарь Комиссии партии по этике Евгений Ревенко на подходе перед пленарным заседанием указал, что "Единая Россия" по поручению Президента обеспечит раскрытие потенциала регионов. Особый акцент Глава государства сделал на развитии Донбасса, Новороссии, Дальнего Востока и арктических территорий. Для развития бизнеса в этих регионах нужно запустить преференциальный режим, считает Евгений Ревенко. Также среди основных направлений деятельности фракции ЕР остаются вопросы демографии, раскрытия талантов людей и технологического лидерства.

Замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев заметил, что ЕР в работе над бюджетом будет исходить из поставленных Президентом задач. Главный финансовый документ должен опираться на реальные возможности государства, исполнять все социальные обязательства, обеспечивать безопасность страны и реализацию целей национального развития.