В Кемерове продают торговые помещения в ТРК "Променад-2" – объявления появились на популярном сайте.
Так, известная сеть гипермаркетов избавляется от помещения площадью 1 166 кв. метров стоимостью более 286 млн рублей. Освободить место владелец намерен в скором времени.
– Имeются всe коммуникации. Имeется чиcтовaя oтделкa. Tpeбуeтся нeбольшой pемонт. Oборудoвaниe будет вывeзено в ближайшее время, – сказано в объявлении.
В другом объявлении за бутик площадью 18 квадратов просят 1,35 млн рублей, ещё в одном предлагается помещение площадью 57 кв. метров на третьем этаже за 3,5 млн рублей.
Напомним, "Променад-2" закрыли в июле 2024 года из-за нарушений требований пожарной безопасности.