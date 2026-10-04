Происшествия

"Даже не боятся собаку": полчища крыс оккупировали улицу возле кемеровского ТЦ

Кемеровчане в шоке от того, что увидели на улице: там бегают дерзкие грызуны, которые вообще никого и ничего не боятся.

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В паблике "Инцидент Кемерово" в воскресенье пожаловались на полчища крыс, которые оккупировали улицу около торгового центра в Ленинском районе.

– Сколько мышей на Московском, 11. Они даже не боятся собаку, – сказал кемеровчанин, явно перепутавший крыс и мышей.

Судя по кадрам, грызуны вальяжно бегали около мусорки и громко пищали.

Комментаторы добавили, что много крыс также обитает во дворе на Московском, 18.

– Во двор зайти достаточно вечером и увидеть, как они под машинами бегают и около мусорки, – сказал горожанин.

Ранее сообщалось, что в Кемерове десятки крыс "десантировались" из окна квартиры на бульваре Строителей.

Видео: тг / Инцидент Кемерово
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