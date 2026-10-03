Умер Анатолий Кашпировский: что известно о причинах смерти

Как сообщает "BAZA", на 87 году жизни скончался российский психотерапевт Анатолий Кашпировский.

По данным интернет-издания, причиной смерти стала остановка сердца. Известно, что именно телесеансы гипноза и заявления об исцелении на расстоянии принесли Кашпировскому известность. Он стал одним из самых обсуждаемых персонажей позднесоветского телевидения. Зрители пытались лечиться прямо у экранов, а медики спорили о его методах.

Директор Кашпировского в разговоре с BAZA рассказал, что три дня назад его госпитализировали в больницу с низким давлением. Сегодня родным сообщили, что он умер и сейчас они занимаются подготовкой похорон. Отмечается, что ранее он неоднократно проходил обследование, но жалоб у него не было.