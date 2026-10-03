Дошло до Москвы: важный чиновник проверит кузбасскую школу после ЧП

В Белове разгорается история вокруг травм, которые получил 9-летний мальчик. Об этом сообщили в полиции Кузбасса и областном Следкоме.

По их данным, всё началось с заявления в дежурную часть отдела МВД России "Беловский". Туда обратилась мама пострадавшего ребёнка. Она рассказала, что её 9-летнему сыну причинили травмы в школе.

Полицейские выяснили, что сам инцидент произошёл ещё 24 сентября. И ни из школы, ни от медиков, куда ребёнок обращался за помощью, никаких сообщений в полицию не поступало. Родители тоже не сразу обратились – только 30 сентября.

Сотрудники отдела МВД установили и опросили всех участников и очевидцев. Поговорили и с законными представителями несовершеннолетних. По данным ГУ МВД по Кузбассу, в школе на перемене между детьми вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

– В результате один из школьников в возрасте 8 лет нанес телесные повреждения другому, – отметили в полиции Кузбасса.

Сейчас пострадавший продолжает лечение. После его завершения мальчику предстоит судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть вреда здоровью. А по результатам уже примут решение – в соответствии с законом.

Тем временем к делу подключился Следственный комитет. Они организовали проверку по статье 293 УК РФ – халатность. А председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю кузбасского управления Б.Б. Базарову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.