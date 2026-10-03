Приспособили для хознужд: кузбассовцы испортили баннер с фото погибшего военного

В соцсетях региона распространилась тревожная публикация от жителей Прокопьевска. По их данным, в городе произошёл случай, который возмутил многих.

Речь идёт об улице Сумской. Там жители частного дома покрыли крышу баннером с фотографией солдата.

– Замазали лицо, фамилию, имя и слова, – подчеркнул возмущенный подписчик.

То есть изображение участника СВО фактически превратили в обычную кровлю.

Автор публикации уверен, что такие действия оскверняют память человека, изображённого на фото. Он подчеркнул, что в городе много билбордов с портретами участников СВО – и это правильно. А вот то, что произошло на Сумской, по его мнению, недопустимо.

Житель Прокопьевска обратился к компетентным органам с просьбой разобраться в ситуации. По его словам, такое не должно происходить.