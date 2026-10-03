Детская площадка в Кемерове внезапно превратилась в руины: что произошло

Городская администрация отреагировала на жалобы кемеровчан в соцсетях и опубликовала информацию о ремонте скейт-площадки.

По предварительной информации, скейт-площадка пострадала от вандалов и сейчас специалисты занимаются ее ремонтом. Чтобы никто не получил травму, доступ на площадку ограничили.

– Закончить работы планируется в ближайшее время, – отметили в администрации Кемерова.

Кемеровчан и гостей города просят быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности.

В регионе и раньше бывали похожие случаи. Ранее VSE42.RU сообщал, что в посёлке Бабанаково Беловского округа подростки громят сквер Шахтёр – каждый вечер они целенаправленно разрушают всё, что там есть. Тогда горожане также публиковали в соцсетях просьбы вмешаться в ситуацию.