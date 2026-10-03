Электричка сбила кузбассовца - полиция Сибири расследует ЧП

В Кузбассе транспортные полицейские выясняют, как пешеход попал под поезд. Об этом сообщили в Транспортной полиции Сибири.

В дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России пришло сообщение, что в районе остановки Локомотивное депо в Междуреченске электричка травмировала 33-летнего местного жителя.

На место сразу приехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина переходил пути вне перехода. Причём полез прямо перед приближающимся поездом. Машинисты пытались затормозить, но не успели.

– С травмами его доставили в больницу Междуреченска, – отметили в Транспортной полиции Сибири.

Собранные материалы передадут в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Там проведут проверку.

Транспортные полицейские напоминают: нельзя переходить пути перед поездом, если до него меньше 400 метров. А ещё очень опасно пересекать рельсы там, где плохо видно хотя бы в одну сторону.