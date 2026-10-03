Крики и лужи крови: в Шереметьево женщина родила в туалете и задушила младенца

Как сообщает BAZA, в московском аэропорту Шереметьево произошла двойная трагедия.

По данным интернет-издания, женщина прилетела из Антальи. Схватки начались у неё уже в аэропорту – и пассажирка направилась в туалет в зоне прилёта "терминала С".

Там, в кабинке, она родила мальчика. Пуповину женщина перерезала, но затем задушила малыша. Чтобы убить ребёнка, она запихнула ему в рот туалетную бумагу. Тело младенца она выбросила в мусорное ведро.

После родов пассажирка осталась в кабинке – сидела на полу и подпирала дверь ногами. Очевидцы слышали крики и видели лужи крови. Люди пытались узнать, нужна ли ей помощь, но она отказывалась.

Отмечается, что позже очевидцы вызвали медчасть и женщину увезли в больницу с обильным маточным кровотечением. Спасти её не смогли – она умерла от потери крови.

По данным Mash, беременность женщина скрывала от семьи. Она прилетела из Турции вместе с 11-летней дочерью и 38-летним гражданским мужем. Мужчина, по его словам, о положении супруги не знал. Он заметил округлившийся живот ещё на отдыхе, но спрашивать не стал – на здоровье она не жаловалась. Когда семья прилетела в Москву, женщина вышла в туалет из зоны выдачи багажа – и там начала рожать. Младенец погиб, мать умерла позже от кровопотери.