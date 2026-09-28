Двое умерли, четверо детей отравились: пугающая сводка из кузбасской больницы

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал в соцсетях об итогах рабочей недели отделения острых отравлений ГАУЗ "ККБСМП им. М. А. Подгорбунского".

По его данным, с 21 по 27 сентября 2026 года в отделение попали 25 пациентов с острыми отравлениями. Среди них – четверо детей. Двое взрослых скончались: причинами стали яд прижигающего действия и медикаменты. Большую часть пациентов уже выписали с выздоровлением, остальные продолжают лечение в стационаре.

Что касается структуры отравлений за неделю, на первом месте оказался этанол. Следом идут медикаменты, а замыкают тройку наркотики.

– В статистику не входят алкогольная абстиненция и алкогольные психозы, – отметил главный токсиколог Кузбасса Констанитин Сиворонов.

Сиворонов также дал несколько предостережений. По его словам, знать меру необходимо – отдых не должен заканчиваться в реанимации. Лекарства и бытовую химию стоит держать в абсолютно недоступных для детей местах. Нельзя принимать таблетки вместе с алкоголем и "назначать" их себе бесконтрольно. А при любых подозрениях на отравление нужно сразу звонить по номеру 112 – без ожидания и самолечения.

Токсиколог пожелал кузбассовцам, чтобы здоровье оставалось главным приоритетом.