В Перми у пассажира самолета чиновники изъяли шашлык

За девять месяцев 2026 года Россельхознадзор изъял в Перми 232,16 кг незаконно ввезённой животноводческой продукции – мяса, курицы, масла и сыра., сообщает издание Properm.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Продукцию обнаружили при досмотре в аэропорту Большое Савино и сожгли, сообщает ведомство.

Изъятие прошло по итогам проверки 188 граждан Узбекистана и Азербайджана.

– Например, в сентябре при досмотре багажа одного из прибывших нашли 1,22 кг бараньего шашлыка без маркировки – для личного употребления, – отмечает издание.

Такая продукция запрещена к ввозу на территорию России, чтобы не занести инфекции, общие для животных и человека.

Напомним, авиапассажиры периодически пытаются провезти незаконно порой самые причудливые вещи. К приму, в Кузбассе был выявлен экзотический груз – чучела редких краснокнижных сиамских крокодилов с жемчужинами вместо глаз и крайне причудливых позах. Несчастных сушеных крокодилов турист вёз для домашней коллекции.