В Кузбассе прекратили поиски пропавшей 12-летней девочки - что с ребенком

Напомним, ребёнок пропал накануне, 1 октября, по дороге из школы. Ближе к ночи, около 23:20 испуганная 32-летняя мама девочки уже обратилась в дежурную часть отдела полиции "Рудничный".

Поиски подростка начались сразу же. В них участвовали сотрудники ПДН, участковые и сотрудники уголовного розыска. Ориентировку на школьницу в темной одежке с приметным "леопардовым" рюкзаком передали патрульным нарядам, направили в СМИ и соцсети. Уже через несколько часов о пропаже малышки узнал весь Кузбасс и многие беспокоились за судьбу ребёнка.

Утром пропавшую нашли: сотрудник уголовного розыска обнаружил девочку в подъезде одного из многоквартирных домов в жилом районе Лесная Поляна.

– Установлено, что противоправных действий в отношении неё не совершалось, – отметили в пресс-службе кузбасской полиции.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку: устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины ухода подростка из дома.