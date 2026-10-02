Не просто мурлыка: ученые изучили 93 страны и назвали неожиданный секрет счастья жизни рядом с котом

Эксперты объяснили, почему страны с кошками живут счастливее и как пушистики помогают людям обрести гармонию. Зоозащитник Сергей Марченко прокомментировал это исследование.
Международная группа исследователей под руководством Чикагского университета проанализировали данные 93 стран и выявили четкую закономерность. Количество домашних кошек на 62% коррелирует с общим уровнем счастья населения.
Зоозащитник Сергей Марченко в беседе с Pravda.Ru объяснил этот феномен конкретными фактами:
• Терапевтический эффект. Кошки снимают стресс и создают психологический комфорт. Они отлично подходят одиноким людям и большим семьям.
– Кошки лечат, но психологически: успокоение само по себе даёт терапевтический эффект. Поэтому домашние питомцы подходят на все случаи жизни – и для одиноких людей, и для тех, кто просто любит животных, – сказал эксперт.
• Эмоциональная отдача. Животное отвечает благодарностью на заботу. Это качественно улучшает микроклимат в доме.
• Воспитание ответственности. Ежедневный уход за питомцем строго дисциплинирует.
• Подготовка к семье. Содержание кошки служит отличной практической тренировкой перед рождением детей.
Заведение питомца требует времени и внимания. Однако взамен владелец получает надежную эмоциональную поддержку и стабильное чувство радости.
Как отметила биолог Ольга Сибирякова, в ходе одомашнивания кошки перестроили своё поведение, адаптируясь к соседству с людьми. По мере сближения с человеком у них практически с нуля сформировалась социальность. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на kp.ru.