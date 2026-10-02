Смена руководства: в двух округах Кузбасса скоро решат судьбу глав

В двух муниципальных округах Кузбасса в ближайшее время могут смениться или подтвердиться руководители.
Власти региона сформировали конкурсные комиссии для отбора кандидатов на посты глав Тяжинского и Беловского округов. Соответствующие документы опубликовали на официальном сайте правительства Кузбасса.
В состав обеих комиссий вошли представители региональной власти и Законодательного собрания. Среди них – заместители губернатора Валерия Догадова и Марина Трофимова, председатель Законодательного собрания Алексей Зеленин, руководитель департамента кадров Инна Алферова и начальник департамента внутренней политики Олеся Левкович.
Напомним, в Тяжинском округе с 29 июня 2026 года обязанности главы исполняет Оксана Коновалова. Ранее округ возглавлял Виктор Серебров, который досрочно покинул должность по состоянию здоровья.
В Беловском округе с ноября 2021 года руководителем является Владимир Астафьев. Его пятилетний срок полномочий подходит к завершению.