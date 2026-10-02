Смена руководства: в двух округах Кузбасса скоро решат судьбу глав

"За неделю привык — и про прежнюю машину уже не вспоминал": Максим Скрябин о жизни с Hongqi HS3

Восемь лет ездил на Skoda Octavia, а затем — пересел на кроссовер китайского премиального бренда Hongqi. Максим Скрябин выбирал автомобиль, прежде всего, по собственным ощущениям: удобно ли сидеть, хватает ли места, комфортно ли будет в дальней дороге. С конца февраля его HS3 проехал больше 9200 километров. Поговорили о том, чем машина успела подкупить, к чему пришлось привыкать и какой недостаток все-таки обнаружился.