Общество

Смена руководства: в двух округах Кузбасса скоро решат судьбу глав

В двух муниципальных округах Кузбасса в ближайшее время могут смениться или подтвердиться руководители.

Власти региона сформировали конкурсные комиссии для отбора кандидатов на посты глав Тяжинского и Беловского округов. Соответствующие документы опубликовали на официальном сайте правительства Кузбасса.

В состав обеих комиссий вошли представители региональной власти и Законодательного собрания. Среди них – заместители губернатора Валерия Догадова и Марина Трофимова, председатель Законодательного собрания Алексей Зеленин, руководитель департамента кадров Инна Алферова и начальник департамента внутренней политики Олеся Левкович.

Напомним, в Тяжинском округе с 29 июня 2026 года обязанности главы исполняет Оксана Коновалова. Ранее округ возглавлял Виктор Серебров, который досрочно покинул должность по состоянию здоровья.

В Беловском округе с ноября 2021 года руководителем является Владимир Астафьев. Его пятилетний срок полномочий подходит к завершению.

Фото: VSE42.RU
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