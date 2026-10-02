Готовы бросить все: кузбассовцы массово хотят уехать из региона – почему

Почти 80% работающих кузбассовцев готовы рассмотреть переезд в другой город ради карьерного роста. При этом для большинства решающим условием станет заметное увеличение зарплаты. К таким выводам пришли аналитики hh.ru и Группы Ренессанс Страхование по итогам опроса.

Так, 27% кузбассовцев готовы уехать ради карьеры без лишних раздумий. Еще 49% согласятся на переезд, только если он принесет серьезный карьерный рост.

Главным стимулом для переезда стала зарплата – этот вариант выбрали 89% респондентов. Также жителей Кузбасса могут привлечь: более комфортная городская среда – 54%; участие в интересном с профессиональной точки зрения проекте – 44%; более дешевое жилье – 43%; приятный климат – 43% и возможности для образования детей – 36%.

Молодых специалистов больше тянет к переменам: среди респондентов от 18 до 24 лет 28% готовы переехать ради карьеры без долгих раздумий.

– Среди миллениалов этот вариант ответа выбрал каждый пятый (20%), а среди респондентов старше 45 лет – 22%, – сообщают аналитики.

Однако есть и серьезные причины, которые удерживают кузбассовцев на одном месте. 76% назвали собственное жилье главным фактором, из-за которого не хотят переезжать. Еще 33% не готовы расставаться с привычным кругом общения и социальными связями.

Напомним, ранее стало известно, что зарплаты в Кузбассе внезапно упали.