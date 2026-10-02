Пришла проверить давление: у женщины в Кузбассе внезапно обнаружили опасную болезнь

68-летняя жительница Прокопьевска обратилась к врачу из-за повышенного давления, однако анализ крови показал серьезные изменения. Исследование выявило хроническое заболевание, при котором нарушается образование лимфоцитов.
– Без лечения оно приводит к снижению иммунитета, анемии, увеличению лимфоузлов и поражению внутренних органов, – сообщает Минздрав Кузбасса.
Для уточнения диагноза пациентку направили к гематологу.
Сейчас женщина наблюдается в Новокузнецкой городской клинической больнице №29 имени А.А. Луцика и получает необходимое лечение.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о похожем случае – обычный анализ показал смертельный диагноз у женщины из Кузбасса.