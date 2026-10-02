Общество

Пришла проверить давление: у женщины в Кузбассе внезапно обнаружили опасную болезнь

В Кузбассе обычная диспансеризация помогла вовремя выявить серьезное заболевание у женщины.

68-летняя жительница Прокопьевска обратилась к врачу из-за повышенного давления, однако анализ крови показал серьезные изменения. Исследование выявило хроническое заболевание, при котором нарушается образование лимфоцитов.

– Без лечения оно приводит к снижению иммунитета, анемии, увеличению лимфоузлов и поражению внутренних органов, – сообщает Минздрав Кузбасса.

Для уточнения диагноза пациентку направили к гематологу.

Сейчас женщина наблюдается в Новокузнецкой городской клинической больнице №29 имени А.А. Луцика и получает необходимое лечение.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о похожем случае – обычный анализ показал смертельный диагноз у женщины из Кузбасса.

Фото: VSE42.RU
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