"Ломится дверь с ножницами в руках": на Урале опасный пенсионер запугал всех соседей по дому

Жители дома на улице Дружинина в Нижнем Тагиле несколько лет живут в страхе из‑за 75‑летнего соседа, сообщает "КП-Екатеринбург". По словам жильцов, когда он пьёт, то становится агрессивным: ломится в чужие квартиры, кричит и угрожает. Страдает и его 82‑летняя супруга. Обращения в полицию не помогли: деда увозят санитары, но через несколько дней он возвращается.

Летом 2025 года соседка вызвала полицию: мужчина ночью пытался выломать её дверь с ножницами в руках. В ту же ночь он избил дочь тростью и рассек голову жене, а однажды столкнул супругу с лестницы – та сломала ребро. Женщина боится его настолько, что спит в уличной одежде.

25 сентября буйный пенсионер едва не воплотил угрозы взорвать дом: включил газ и развёл огонь. Пожар предотвратила случайно зашедшая дочь – потушила всё и эвакуировала соседей. Затем он устроил второй очаг и бросал банки с криком "Лови гранату!", а в пожарных – горящие тряпки. Его забрали в больницу, а соседи снова со страхом ждут его возвращения.