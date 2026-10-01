"Глаза, как у ангелов": в Кузбассе отчаянно ищут дом для "монастырских" котят

В соцсетях появилась информация о том, что в монастырь села Безруково Новокузнецкого муниципального округа подбросили котят. Автор публикации прикрепила фотографию с голубоглазыми малышами и обратилась к кузбассовцам с просьбой.

– Приглядитесь, пожалуйста, может быть, вы из них найдёте своего питомца! – написала женщина.

Позже стало известно, что котят привезли в Осинники. Одного малыша уже удалось пристроить, а двое – белый котик и черненькая девочка – пока остаются без семьи.

Журналист редакции VSE42.U связался с женщиной, которая обнаружила пушистиков, и узнал подробности.

– Котята очень хорошие, чистенькие и без блох, им месяца два, кушают уже все. В монастыре за ними некому смотреть, их выкинут, – рассказала женщина.

Сейчас малыши находятся у нее дома в Осинниках и ждут своих хозяев.

– Одного отдали, двое еще остались. Пока забрала их к себе домой, буду искать хозяина, – добавила она.

Тем, кто готов подарить очаровательным малышам дом, предлагают связаться по телефону +7 913 138-86-65.

Ранее редакция VSE42.RU писала о другой доброй истории – в Кузбассе молодожены на свадьбе вместо подарков собрали помощь приюту.