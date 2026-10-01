Угольный титан на грани фола: в Кузбассе банкротят "Силу Сибири"

Полысаевское АО "УК "Сила Сибири" попало под банкротство из-за требований Федеральной налоговой службы на 1,5 млрд рублей, следует из документов в картотеке дел Кемеровского арбитражного суда.

– Заявление мотивировано наличием неисполненной свыше трёх месяцев задолженности по обязательным платежам, превышающей два миллиона рублей, а именно в сумме 1 511 390 783,31, – сказано в определении.

Суд принял заявление ФНС к рассмотрению и возбудил производство по делу о банкротстве "Силы Сибири". Следующее заседание назначено на 24 ноября.

АО "УК "Сила Сибири" специализируется на обогащении угля, и с финансами у компании явные проблемы. По данным сервиса rusprofile, в 2025 году выручка составила 5,53 млрд рублей, снизившись на 23,9% к предыдущему году, когда она достигала 7,27 млрд. Чистый убыток за 2025 год составил 2,85 млрд рублей, увеличившись на 69,9% по сравнению с убытком 2024 года в 1,68 млрд рублей.

У компании имеются две производственные площадки, две шахты, обогатительная фабрика, железнодорожные пути и станция с терминалом.