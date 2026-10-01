"Солнце" за 2 млн: в Кузбассе жестоко обманули бабушку

По данным полиция Кузбасса, в сентябре в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" обратилась 84-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестные обманным путём похитили у неё деньги. Сумма ущерба – 2 млн рублей.

Полицейские выяснили, как разворачивалась схема. Сначала потерпевшей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником пенсионного фонда. Под предлогом перерасчёта пенсии он убедил пожилую женщину назвать паспортные данные и смс-код.

Сразу после этого с ней связался якобы представитель службы безопасности портала госуслуг. Он заявил, что её личные данные похищены мошенниками, а счета используются для финансирования террористов.

Собеседники убедили женщину, что она должна помочь следствию и временно передать деньги на хранение.

– По указанию злоумышленников потерпевшая передала пакет с 500 000 рублей неизвестному, который назвал пароль "солнце", ранее озвученный аферистами по телефону, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Через несколько дней она передала прибывшему курьеру с тем же паролем ещё 1,5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали курьера, забравшего 1,5 млн. Им оказался 30-летний житель Прокопьевска. В результате дальнейшей работы оперативники задержали второго курьера, который забрал 500 тысяч. Это 18-летний житель Новосибирской области.

В ходе первых следственных действий установили: оба фигуранта нашли противоправный заработок в интернете, выполняли указания куратора и по кодовому слову "солнце" получали от потерпевшей наличные, оставляя себе часть суммы. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Кузбассе и Алтайском крае.

Следователь межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следователя 18-летнего фигуранта заключили под стражу. 30-летнему подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.