Долгожданное событие: в Кемерове вот-вот откроют невероятное пространство

В областном центре совсем скоро состоится долгожданное открытие нового общественного пространства напротив парка Жукова.
В Кемерове состоится открытие общественного пространства напротив парка Жукова, мемориального комплекса Александра Невского и нового пешеходного моста через Искитимку.
Как сообщили в администрации города, все строительные работы завершились до 30 сентября. Сейчас подрядчик снимает последние ограждения и готовит территорию к приему посетителей.
Уже со 2 октября с 14:00 кемеровчане смогут гулять по новому пространству и осматривать объекты.
В парке проложили прогулочную тропу, которая ведет к сосновым насаждениям и новому памятнику Александру Невскому. Рядом появилась событийная зона с камерным амфитеатром. Его сделали в виде нескольких широких ступеней, встроенных прямо в склон.
– Для любителей активного образа жизни создан асфальтированный спортивный памп-трек, который стал крупнейшим в Кузбассе, – отметили в мэрии.
Для семей с детьми центральным объектом стала игровая площадка в эко-стиле.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU показывала, как идет строительство масштабного общественного пространства.