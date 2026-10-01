Долгожданное событие: в Кемерове вот-вот откроют невероятное пространство

В Кемерове состоится открытие общественного пространства напротив парка Жукова, мемориального комплекса Александра Невского и нового пешеходного моста через Искитимку.

Как сообщили в администрации города, все строительные работы завершились до 30 сентября. Сейчас подрядчик снимает последние ограждения и готовит территорию к приему посетителей.

Уже со 2 октября с 14:00 кемеровчане смогут гулять по новому пространству и осматривать объекты.

В парке проложили прогулочную тропу, которая ведет к сосновым насаждениям и новому памятнику Александру Невскому. Рядом появилась событийная зона с камерным амфитеатром. Его сделали в виде нескольких широких ступеней, встроенных прямо в склон.

– Для любителей активного образа жизни создан асфальтированный спортивный памп-трек, который стал крупнейшим в Кузбассе, – отметили в мэрии.

Для семей с детьми центральным объектом стала игровая площадка в эко-стиле.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU показывала, как идет строительство масштабного общественного пространства.