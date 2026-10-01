"Родные на похоронах падали в обморок": пенсионера вернули мертвым и без ноги после плановой операции в Ставрополе

79‑летнего Николая Ивановича привезли в больницу на улице Лермонтова в Ставрополе 23 сентября – по плану ему должны были заменить тазобедренный сустав. Два дня после операции он чувствовал себя хорошо, затем его перевели в реанимацию и на ИВЛ, а вскоре родным сообщили о смерти. Врачи объясняли ухудшение тромбами, хотя в заключении, по словам родственницы Светланы Тужиковой, указан сепсис, сообщает издание "КП – Северный Кавказ".

Забрать документы семья не смогла: в отделении на улице Семашко заявили, что бумаг нет, и предложили приехать в понедельник – на третий день после смерти. Разбирательства заняли около пяти часов, на место вызвали полицию, Светлана пожаловалась в краевой минздрав. Документы нашлись в закрытой каморке только после этого.

Позже родным выдали тело – без ноги. Об ампутации никто не сообщал, акта об утилизации биоматериала не было, в справке о смерти запись об ампутации отсутствует. На голове умершего – множество швов после вскрытия. По словам родственников, из-за этого лицо покойного так изменилось, что на похоронах пенсионера родственники падали в обморок. Семья намерена обратиться в СУ СКР и прокуратуру; минздрав начал проверку.