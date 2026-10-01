Небоскреб-маяк в 150 метров появится в Кемерове: власти сообщили о триумфальной стройке

Как сообщают областные власти, на XIII Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге Правительство Кузбасса подписало пять соглашений о сотрудничестве. Речь идёт о компаниях из сфер строительства, авиаперевозок, туризма и телекоммуникаций.

Договорённости затрагивают инфраструктурные проекты в городах, развитие транспортной доступности региона и безопасность дорожного движения.

Губернатор Кузбасса подчеркнул, что развитие региона требует комплексного подхода. Важно одновременно создавать современные жилые пространства, делать территории доступнее, развивать туризм и повышать безопасность дорог.

Одно из ключевых соглашений глава региона подписал с генеральным директором компании "УГМК-Застройщик" Евгением Мордовиным. Документ предусматривает взаимодействие при реализации инвестиционного проекта "Московская площадь" на берегу Томи.

В администрации отметили, что на участке площадью больше 5 гектаров планируют построить жилой комплекс общей площадью свыше 81,5 тысячи квадратных метров. Проект включает девять башен переменной этажности на едином стилобате. Доминантная часть ЖК будет высотой до 150 метров.

На первых этажах разместят фитнес-клуб с бассейнами, кафе, рестораны и другие объекты инфраструктуры. Также предусмотрены гостиница, центральная площадь, пешеходные аллеи и благоустроенные дворы. Их свяжут прогулочными маршрутами с набережной Томи.

– Кемерово заслужил архитектуру, которой гордятся и ставят в пример. Мы хотим, чтобы "Московская площадь" стала местом, где хочется жить, гулять и работать. Мы планируем возвести небоскреб, который станет маяком для всего города, и буквально продлеваем набережную Томи вглубь нового квартала, – отметил Евгений Мордовин после церемонии подписания.

Архитекторы уже приступают к разработке чертежей. А в ближайшее время "УГМК-Застройщик" выйдет на площадку, чтобы подготовить участок к строительству.