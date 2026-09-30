Финальные аккорды уборочной в Кузбассе на мажорных нотах

Промышленновский муниципальный округ лидирует по объемам собранного урожая. Здесь убрано около 150 тысяч тонн зерна с площади в 51 тысячу гектаров. Например, в ООО "Лебеди" на уборочную вышли в начале августа, несмотря на дожди, убрали примерно треть от общего объема. Везде проходят с десикацией, но даже при такой обработке в нынешнем сезоне сказывается неравномерное созревание из-за поздних весенних заморозков. В "Лебедях" на уборке работают комбайны RSM 161 с системами агроменеджмента РСМ Агротроник Пилот 1.0.

По словам исполнительного директора ООО "Лебеди" Евгения Кипки, электронные системы Ростсельмаш очень помогают экономить и средства, и время.

– Все комбайны у нас оснащены системами автовождения, – говорит Евгений Кипки. – Когда механизатор сам заходит в загонку, жатка идёт процентов на 10-15 идет впустую, человек перестраховывается. С электронными системами и качество, и производительность в разы лучше.

В Гурьевском муниципальном округе план выполнен почти на 70%, но при этом здесь зафиксирована самая высокая урожайность 34,4 центнера с гектара. В одном из ведущих предприятий ООО "Горскинское" полностью убраны зерновые, по словам руководителя – Владимира Ласточкина, урожайность чуть пониже прошлогодней, но все равно неплохая.

– Сейчас осталось убрать рапс, ячмень уже немного продали, – рассказывает Владимир Ласточкин. – Вообще, конечно, хочется дождаться хорошей цены на зерно. На уборке в "Горскинском" работают комбайны ACROS 595 Plus и RSM 161. У нас короткие сроки уборочной, справляемся благодаря технике Ростсельмаш. Чувствуем, не успеем в срок, обращаемся к дилеру – компании "Агротрак" и оперативно получаем недостающую единицу техники.

В этом году в хозяйство приобрели трактор Ростсельмаш 2400, и комбайн RSM 161 и буквально в течение нескольких дней запустили в работу.