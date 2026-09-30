Финальные аккорды уборочной в Кузбассе на мажорных нотах

В Кузбассе урожай убран на 84%, – сообщают официальные источники. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 413,8 тысяч гектаров. Аграрии намолотили 1 миллион 123 тысячи тонн зерна при средней урожайности 27,1 ц/га. Темпы уборки в регионе выше прошлогодних: на ту же дату в 2025 году было убрано 72% посевных площадей. В восьми муниципальных округах уборка зерновых уже близится к завершению – там работы выполнены почти на 90%. Главный помощник аграриев – высокопроизводительная техника.
Промышленновский муниципальный округ лидирует по объемам собранного урожая. Здесь убрано около 150 тысяч тонн зерна с площади в 51 тысячу гектаров. Например, в ООО "Лебеди" на уборочную вышли в начале августа, несмотря на дожди, убрали примерно треть от общего объема. Везде проходят с десикацией, но даже при такой обработке в нынешнем сезоне сказывается неравномерное созревание из-за поздних весенних заморозков. В "Лебедях" на уборке работают комбайны RSM 161 с системами агроменеджмента РСМ Агротроник Пилот 1.0.
По словам исполнительного директора ООО "Лебеди" Евгения Кипки, электронные системы Ростсельмаш очень помогают экономить и средства, и время.
– Все комбайны у нас оснащены системами автовождения, – говорит Евгений Кипки. – Когда механизатор сам заходит в загонку, жатка идёт процентов на 10-15 идет впустую, человек перестраховывается. С электронными системами и качество, и производительность в разы лучше.
В Гурьевском муниципальном округе план выполнен почти на 70%, но при этом здесь зафиксирована самая высокая урожайность 34,4 центнера с гектара. В одном из ведущих предприятий ООО "Горскинское" полностью убраны зерновые, по словам руководителя – Владимира Ласточкина, урожайность чуть пониже прошлогодней, но все равно неплохая.
– Сейчас осталось убрать рапс, ячмень уже немного продали, – рассказывает Владимир Ласточкин. – Вообще, конечно, хочется дождаться хорошей цены на зерно. На уборке в "Горскинском" работают комбайны ACROS 595 Plus и RSM 161. У нас короткие сроки уборочной, справляемся благодаря технике Ростсельмаш. Чувствуем, не успеем в срок, обращаемся к дилеру – компании "Агротрак" и оперативно получаем недостающую единицу техники.
В этом году в хозяйство приобрели трактор Ростсельмаш 2400, и комбайн RSM 161 и буквально в течение нескольких дней запустили в работу.
Минсельхоз отмечает высокую урожайность в одном из отделений ООО "СХП "Михайловское" в селе Березово Кемеровского округа, где уже убран ячмень со средней урожайностью 35 ц/га, пшеница – 38 ц/га. Предприятие входит в холдинг "Гефест". Агроном сельхозпредприятия говорит, что уборка приблизилась к планке 50% от общих объемов. Убран ячмень, горох, пшеница, идет работа на рапсе.
– Мы, как и многие в нашем районе, ждем погоды, – говорит главный агроном хозяйства Виктор Смирнов. – Несмотря на нестабильное лето: жаркие три месяца, перемежаемые градом и дождливую осень, урожай собираем неплохой. На уборке задействованы комбайны Т500 и RSM 161 – в общей сложности больше десяти агромашин. Они эффективно и не первый год дают хороший результат, хотя условия уборки суровые, а в комплексе с соевыми жатками отлично работают на полеглых культурах.
В Юргинском муниципальном округе активно близятся к завершению уборочной в КФХ Баранова А.Ю.
Руководитель крестьянского хозяйства каждый год со своей командой стремятся к лучшему результату. Парк техники в этом сезоне пополнили эффективными агромашинами Ростсельмаш: Т500, RSM 161. Комбайны оснащены электронными системами автоуправления и выгружаются на ходу. В этом сезоне в КФХ Баранова освоили эту опцию. Перегрузка ведется в бункер-перегрузчик, который движется рядом со скоростью 4–6 км/ч. Производительность уборки повышается на 25–35%. Комбайн не ищет, где разгрузиться, не тратит время на остановку – экономится ГСМ.
– Все просто, – говорит Сергей Князев, главный агроном хозяйства. – Благодаря системе автовождения комбайн ровно заходит в загонку, перегрузчику нужно только подстроиться под скорость комбайна! Вывозят урожай при помощи тракторов Ростсельмаш, здесь есть агромашины почти всех серий.
Сейчас в Кузбассе продолжается уборка технических культур: обмолочено более 50,5 тысяч гектаров, собрано около 109,6 тысяч тонн маслосемян. На подходе подсолнечник и кукуруза на зерно. Еще немного и уборочная будет завершена. Желаем аграриям богатого урожая и хорошей цены на него!
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