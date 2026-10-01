Смертельный рецепт из прошлого: как "бабушкины рецепты" губят кузбассовцев

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов напомнил, почему "бабушкины рецепты" могут быть опасны для здоровья. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

По словам специалиста, многие люди старшего поколения уверены, что "лекарственные растения не навредят", а рецепт, проверенный десятилетиями, безопасен. Но именно такие "безобидные" средства нередко приводят в реанимацию. С возрастом печень и почки хуже справляются с нагрузкой, защитные возможности организма снижаются. Поэтому пожилые люди – самая уязвимая группа для бытовых отравлений.

Первая опасность – настойки на ядовитых растениях. Аконит, чистотел, болиголов в народе считают лечебными. Но на деле это сильнодействующие яды. У пожилого человека они хуже выводятся и накапливаются. Вместо "очищения организма" можно получить острую печёночную или почечную недостаточность и нарушения сердечного ритма.

Вторая опасность – лекарства "по совету" и в двойной дозе. "Мне же помогло" и "выпью ещё, для надёжности" – так начинается большинство лекарственных отравлений. Парацетамол в повышенной дозе тяжело бьёт по печени. А капли и таблетки от давления, например на основе клонидина, в избытке могут вызвать резкое падение пульса и давления – вплоть до комы.

Третья опасность – "чистки" и "омоложение". Скипидарные ванны, керосин внутрь, "тройчатка" и другие агрессивные методы. Это риск химических ожогов слизистых, аспирационной пневмонии и тяжёлых отравлений.

– С возрастом меняется фармакокинетика: и лекарства, и яды действуют дольше и сильнее, – отметил токсиколог Константин Сиворонов.

Специалист также подчеркнул: врач должен знать обо всём, что принимает пациент. Будь то таблетки, настойки или "средства от соседки". А при признаках отравления – сильной слабости, спутанности сознания, тошноте, рвоте, боли в животе, нарушении ритма сердца – сразу вызывайте скорую. Ждать, что "само пройдёт", нельзя.