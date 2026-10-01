Строительство аэропорта Шерегеш затягивается: власти назвали новые сроки

Главгосэкспертиза на будущий аэропорт в Шерегеше будет получена в следующем году, рассказал журналистам губернатор Илья Середюк на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, его слова приводит госагентство ТАСС.

Середюк подчёркивает, что будет добиваться финансирования из федерального бюджета.

– Федеральный бюджет, несмотря на все сложности, готов выделять финансирование, но только когда будет готова экспертиза, которую мы получим в 2027 году. И готовы к этому проекту приступать в 2027-2028 годах, – сказал глава Кузбасса.

Проект отправили на экспертизу в июле этого года. Построить терминал надеются, по последним данным, к 2030 году. Пропускная способность аэропорта приблизится к 1,7 млн пассажиров в год. Кузбасские власти надеются с помощью новой аэрогавани привлечь ещё больше туристов в Шерегеш и сделать курорт круглогодичным.

Напомним, разговоры о строительстве нового аэровокзала пошли ещё в 2021 году. Тогда надеялись получить экспертизу в 2024 году, а завершить строительство уже в 2027 году, но согласование сильно затянулось.

Строительство аэродромов включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, а также в федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов" со сроками реализации в 2027–2030 годах.