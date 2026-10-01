В Кузбассе начальница почты повесила свои долги на пенсионеров

В Кузбассе судили бывшую начальницу отделения почтовой связи. Об этом сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.

Промышленновский районный суд рассмотрел дело 51-летней женщины.

– Действия 51-летней женщины привели к ущербу Топкинскому почтамту АО "Почта России" на сумму более 130 тыс. рублей, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Как установил суд, с января 2025 по февраль 2026 года женщина, пользуясь служебным положением, систематически присваивала товары из отделения. Речь шла о продуктах питания, бытовой химии, одежде и даже лотерейных билетах.

Товары она не проводила по кассе. А чтобы скрыть недостачу, фиктивно записывала долги за них на пенсионеров, которые получали пенсию в этом отделении.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Она объяснила, что на хищения её подтолкнули материальные трудности и низкая зарплата. Часть ущерба она возместила, а представителю потерпевшего принесла извинения – их приняли.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимой, то, что она ранее не судима, частичное возмещение ущерба и позицию представителя потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании. В итоге женщине назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, с осуждённой в пользу АО "Почта России" взыскали 50 тысяч рублей в счёт непогашенной части ущерба. Арест на её банковские счета на эту же сумму сохраняется до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор не обжаловали – он вступил в законную силу.