Кузбассу выделят более 600 млн на благоустройство: что изменится в Кемерове

Как сообщает ТАСС, Кузбасс получит дополнительные деньги на благоустройство – больше 600 млн рублей. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, средства пойдут на обустройство набережной реки Большая Камышная и территорий, которые прилегают к музейному театрально-образовательному комплексу в Кемерове.

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин особо отмечал, что нужно повышать качество жизни людей – и в крупных промышленных центрах, и в региональных столицах, и на селе. Речь идёт о том, чтобы последовательно создавать там современную инфраструктуру для отдыха семей и граждан разных поколений.

Для этого правительство реализует целый набор мер. Одна из них – формирование комфортной городской среды. Здесь работает профильный федеральный проект, который включает мероприятия по благоустройству. Важная часть – всероссийское ежегодное голосование. Именно жители сами определяют, какое общественное пространство нуждается в обновлении: парки, детские спортивные площадки, прогулочные зоны.

Как уточнил глава кабмина, в этом году на выполнение таких инициатив предусмотрено около 60 млрд рублей.

Мишустин также подчеркнул: власти продолжат обновлять населённые пункты с учётом потребностей людей. Задача – сделать общественные пространства современными и удобными для жизни. И чтобы они раскрывали культурный и экономический потенциал регионов.