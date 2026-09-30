«Говорила, что хочет убить кого-то»: что известно о новосибирской школьнице, изрезавшей девочку

Нападение произошло 29 сентября во дворе в Ленинском районе Новосибирска. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, ей сделали операцию. Сама нападавшая сейчас обследуется в психиатрической клинике, сообщает КП-Новосибирск.

Как всё случилось

По словам местных жителей, девочка сначала периодически появлялась на площадке, приходила и уходила, прятала лицо за капюшоном.

"Потом резко встала и напала на девочку, ударила ножом и побежала к себе в подъезд, – рассказали "КП-Новосибирск" очевидцы. – По дороге она запнулась об 4-летнего мальчика, который тоже гулял там, и напала на него – он, к счастью, серьёзных травм не получил".

Что известно о нападавшей

Знакомые семей пострадавших детей сообщили, что прежде школьница уже нападала с ножом на свою родственницу, после чего проходила лечение в психиатрической клинике.

"Неделю назад она вернулась из реабилитационного центра. Перед нападением отпросилась у матери погулять и взяла нож с кухни", – говорят они.

Ещё одна деталь, которую передают знакомые семьи: девочка якобы говорила, что ненавидит детей и хочет убить кого-то.

С пострадавшей они учились в одной школе, но нападавшая, по словам местных жителей, находилась на домашнем обучении с четвёртого класса.

Проверка

Обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет, правоохранители проводят проверку. Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.