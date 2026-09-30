Автохам на Audi, напавший на девушек на Урале, отделался «административкой»

По её словам, водителю, ехавшему в Audi Q7 с женой и детьми, не понравилось, что девушки их не пропустили.

"Мы шли на обгон по левой полосе. Они нас обогнали и подрезали, стали тормозить, чтобы мы въехали, но аварии удалось избежать", – рассказывала она "КП-Екатеринбург".

В пробке мужчина начал стучать кулаком по стёклам, попытался выхватить телефон. Подруга автоледи машинально вылила на него коробку сока – тогда он побежал за ней по проезжей части, угрожал избить, дважды плюнул в лицо и пнул по ягодице. Жена его не останавливала, дети в машине плакали.

Девушки написали заявление в полицию, но три месяца дело не двигалось. После публикации видео, набравшего 5 млн просмотров, личность мужчины быстро установили. Как сообщил глава ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на него составили административный протокол по статье КоАП "побои".

Сам же мужчина заявил. заявил, что был нетрезв и поддался эмоциям, и готов извиниться. При этом он собирается подать встречное заявление – из-за публикации видео без его разрешения.